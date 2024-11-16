«Позор». В Польше недовольны звёздами сборной, поджидавшими Роналду с целью сделать фото
Болельщики сборной Польши возмущены поведением полузащитников национальной команды Петра Зелиньского и Николы Залевского, которые после разгромного поражения в матче Лиги наций с Португалией (1:5) поджидали нападающего соперника Криштиану Роналду на выходе со стадиона с целью сделать с ним фотографию.
Залевски и Зелиньски сделали фото с Роналду после матча:
- «Это менталитет футбольных карликов», — написал один из разгневанных польских болельщиков.
- «Поездка в Португалию окупилась. Ребята возвращаются с селфи и мешком с голами», — отреагировал пользователь с ником Kristof в соцсети Х (ранее Twitter).
- «Больше внимания уделяется фотографиям с Роналду, чем достойному представлению Польши. Позор! У нас выросло молодое поколение футбольных глупцов. Где времена [Якуба] Блащиковского и [Лукаша] Пищека, с которыми фотографировалась молодёжь?» — написал болельщик с ником Leszek 95.
- «Вот почему Лёва [Левандовски] был с Месси и Роналду в числе трёх лучших футболистов мира, а Зелиньски наблюдал за 1:5», — выразил недовольство пользователь pawel jumper.
Материалы по теме
Комментарии