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«Позор». В Польше недовольны звёздами сборной, поджидавшими Роналду с целью сделать фото

«Позор». В Польше недовольны звёздами сборной, поджидавшими Роналду с целью сделать фото
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Болельщики сборной Польши возмущены поведением полузащитников национальной команды Петра Зелиньского и Николы Залевского, которые после разгромного поражения в матче Лиги наций с Португалией (1:5) поджидали нападающего соперника Криштиану Роналду на выходе со стадиона с целью сделать с ним фотографию.

Залевски и Зелиньски сделали фото с Роналду после матча:

  • «Это менталитет футбольных карликов», — написал один из разгневанных польских болельщиков.
  • «Поездка в Португалию окупилась. Ребята возвращаются с селфи и мешком с голами», — отреагировал  пользователь с ником Kristof в соцсети Х (ранее Twitter).
  • «Больше внимания уделяется фотографиям с Роналду, чем достойному представлению Польши. Позор! У нас выросло молодое поколение футбольных глупцов. Где времена [Якуба] Блащиковского и [Лукаша] Пищека, с которыми фотографировалась молодёжь?» — написал болельщик с ником Leszek 95.
  • «Вот почему Лёва [Левандовски] был с Месси и Роналду в числе трёх лучших футболистов мира, а Зелиньски наблюдал за 1:5», — выразил недовольство пользователь pawel jumper.
Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 1. 5-й тур
15 ноября 2024, пятница. 22:45 МСК
Португалия
Окончен
5 : 1
Польша
1:0 Леау – 59'     2:0 Роналду – 72'     3:0 Фернандеш – 80'     4:0 Нету – 83'     5:0 Роналду – 87'     5:1 Марчук – 88'    
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