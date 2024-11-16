«Это неправильно и не по-человечески». Тихий — об отстранении от тренировок в «Пари НН»

Экс-игрок «Пари НН» Дмитрий Тихий высказался о своём отстранении от тренировок перед уходом из клуба.

«Слушай, ну сколько таких историй? Их очень-очень много. Я абсолютно спокойно к этому отношусь. Я футболист, профессионал своего дела. Я очень сильно хочу играть в футбол, а те, кто меня хорошо знает, прекрасно понимают, что я сам по себе трудяга. Не очень хорошо, конечно, получилось. Некрасиво по отношению к футболистам так поступать. Я понимаю, когда подобное случается в трансферное окно. Это жизнь, бывает, планы у команды меняются. Трансферное окно открыто — окей, не проблема, ты сразу нашёл себе другую команду и тренируешься, ты в тонусе. А когда вот так тебе делают, да ещё и после болезни… Я считаю, это не совсем правильно и красиво. Не по-человечески», — сказал Тихий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.