Дмитрий Тихий обратился к нижегородским болельщикам после ухода из «Пари НН»

Бывший защитник «Пари НН» Дмитрий Тихий выступил с обращением к болельщикам нижегородского клуба после своего ухода.

«Конечно, хотелось бы вернуться в РПЛ. Как говорят, пути господни неисповедимы. Поэтому всё может быть. Клубу в любом случае хочу выразить благодарность, особенно предыдущему спортивному руководству, а также гендиректору Мелик-Гусейнову. Спасибо Сергею Николаевичу Юрану и всем тренерам, с кем успел поработать. Конечно же, ребятам, коллективу — за то, что тепло приняли. Не во всех регионах губернаторы уделяют столько внимания спорту, как Глеб Сергеевич Никитин в Нижегородской области. В этом городе вообще всё круто в плане спорта: футбол, хоккей, баскетбол. А самое главное, спасибо нижегородским болельщикам. Они молодцы, поддерживают команду. Хочу пожелать им как можно больше побед родной команды», — сказал Тихий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.