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«Зенит» выразил соболезнования в связи со смертью премьера Мариинского театра Шклярова

«Зенит» выразил соболезнования в связи со смертью премьера Мариинского театра Шклярова
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Санкт-петербургский ФК «Зенит» выразил соболезнования родным и близким премьера Мариинского театра Владимира Шклярова, который скончался на 39-м году жизни.

«Владимир Шкляров был частым гостем «Газпром Арены», всегда искренне поддерживал петербуржцев, был другом игроков и тренеров «Зенита». Сине-бело-голубые выражают искренние соболезнования родным и близким артиста», — говорится в заявлении клуба в официальных социальных сетях.

Напомним, артист театра скончался в ночь с 15 на 16 ноября. Об этом сообщили в дирекции учреждения. Шкляров был удостоен звания заслуженного артиста России, получил премию и золотую медаль ХI Международного конкурса артистов балета и хореографов.

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