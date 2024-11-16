«Зенит» выразил соболезнования в связи со смертью премьера Мариинского театра Шклярова

Санкт-петербургский ФК «Зенит» выразил соболезнования родным и близким премьера Мариинского театра Владимира Шклярова, который скончался на 39-м году жизни.

«Владимир Шкляров был частым гостем «Газпром Арены», всегда искренне поддерживал петербуржцев, был другом игроков и тренеров «Зенита». Сине-бело-голубые выражают искренние соболезнования родным и близким артиста», — говорится в заявлении клуба в официальных социальных сетях.

Напомним, артист театра скончался в ночь с 15 на 16 ноября. Об этом сообщили в дирекции учреждения. Шкляров был удостоен звания заслуженного артиста России, получил премию и золотую медаль ХI Международного конкурса артистов балета и хореографов.