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«Всегда рад надеть футболку сборной». Круговой поделился эмоциями после матча с Брунеем

«Всегда рад надеть футболку сборной». Круговой поделился эмоциями после матча с Брунеем
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Крайний защитник сборной России и московского ЦСКА Данил Круговой поделился эмоциями после минувшего товарищеского матча с Брунеем (11:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Окончен
11 : 0
Бруней
1:0 Обляков – 1'     2:0 Отман – 7'     3:0 Морозов – 10'     4:0 Обляков – 28'     5:0 Садулаев – 48'     6:0 Кривцов – 57'     7:0 Мусаев – 62'     8:0 Мостовой – 67'     9:0 Черников – 73'     10:0 Батраков – 79'     11:0 Адамов – 88'    

«Всегда рад возможности надеть футболку сборной. Всех с победой! Ну, а мы будем работать дальше», — написал Круговой в своём телеграм-канале.

Во встрече со сборной Брунея Круговой провёл на поле всё игровое время и оформил хет-трик из результативных передач. Защитник помог российской национальной команде установить собственный рекорд по количеству голов в одном матче. До этого сборная России забивала максимум девять мячей в одной встрече, что произошло в 2019 году в игре отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с Сан-Марино.

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