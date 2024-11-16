«Всегда рад надеть футболку сборной». Круговой поделился эмоциями после матча с Брунеем
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Крайний защитник сборной России и московского ЦСКА Данил Круговой поделился эмоциями после минувшего товарищеского матча с Брунеем (11:0).
Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Окончен
11 : 0
Бруней
1:0 Обляков – 1' 2:0 Отман – 7' 3:0 Морозов – 10' 4:0 Обляков – 28' 5:0 Садулаев – 48' 6:0 Кривцов – 57' 7:0 Мусаев – 62' 8:0 Мостовой – 67' 9:0 Черников – 73' 10:0 Батраков – 79' 11:0 Адамов – 88'
«Всегда рад возможности надеть футболку сборной. Всех с победой! Ну, а мы будем работать дальше», — написал Круговой в своём телеграм-канале.
Во встрече со сборной Брунея Круговой провёл на поле всё игровое время и оформил хет-трик из результативных передач. Защитник помог российской национальной команде установить собственный рекорд по количеству голов в одном матче. До этого сборная России забивала максимум девять мячей в одной встрече, что произошло в 2019 году в игре отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с Сан-Марино.
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