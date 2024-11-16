«Всегда рад надеть футболку сборной». Круговой поделился эмоциями после матча с Брунеем

Крайний защитник сборной России и московского ЦСКА Данил Круговой поделился эмоциями после минувшего товарищеского матча с Брунеем (11:0).

«Всегда рад возможности надеть футболку сборной. Всех с победой! Ну, а мы будем работать дальше», — написал Круговой в своём телеграм-канале.

Во встрече со сборной Брунея Круговой провёл на поле всё игровое время и оформил хет-трик из результативных передач. Защитник помог российской национальной команде установить собственный рекорд по количеству голов в одном матче. До этого сборная России забивала максимум девять мячей в одной встрече, что произошло в 2019 году в игре отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с Сан-Марино.

Как сборная России играет при Карпине: