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Аморим: я выступлю против всех, чтобы защитить игроков «Манчестер Юнайтед»

Аморим: я выступлю против всех, чтобы защитить игроков «Манчестер Юнайтед»
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Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил о готовности защищать футболистов «красных дьяволов» в случае чрезмерной критики в их адрес.

«Я сделаю всё для команды. Если понадобится, то встану против всех, чтобы защитить своих игроков. Это ключевой момент для меня. Я постараюсь сделать всё, чтобы вернуть клуб на его законное место. Сделаю всё, чтобы победить», — приводит слова Аморима журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Португальский специалист возглавлял «Спортинг» до прихода в «Манчестер Юнайтед». Под руководством Аморима зелёно-белые дважды выиграли чемпионат Португалии и Кубок португальской лиги.

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