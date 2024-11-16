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Роналду: забить 1000 голов за карьеру? Я даже не думаю об этом рекорде

Роналду: забить 1000 голов за карьеру? Я даже не думаю об этом рекорде
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39-летний нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил на вопрос о возможности забить 1000 голов за карьеру. На текущий момент футболист поразил ворота соперников 910 раз.

«Честно говоря, я даже не думаю о рекорде в 1000 голов за карьеру. Конечно, всегда хочется войти в историю, но сейчас я не думаю об этом рекорде», — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Больше всего голов в своей карьере португальский нападающий забил в составе мадридского «Реала» (450), за который он выступал с 2009 по 2018 год. В нынешнем сезоне Роналду отметился 15 забитыми мячами в играх за клуб и сборную.

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