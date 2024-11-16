«Такие игры приносят пользу». Колосков — о матче сборной России с Брунеем

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о товарищеском матче сборной России с Брунеем (11:0).
«Сейчас такая ситуация, что мы не выбираем соперника, а играем с теми, кто соглашается. Я воспринимаю всё так, как есть. Да, Бруней, но был полный стадион болельщиков и атмосфера праздника: гимны, флаги, народ радуется, большое количество голов. Главное, чтобы был праздник. Спортивную часть сейчас не изменишь. Всем бы хотелось, чтобы играли с Бразилией, Германией и Англией, но это будет нескоро. Такие игры приносят пользу для футболистов, для рейтинга, для зрителей.
Не надо забывать, что эти матчи в структуре международного календаря и идут в зачёт ФИФА. Лишний раз подтверждается, что РФС является полноправным членом ФИФА. Не вижу никаких отрицательных мотивов — только положительные», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Как сборная России играет при Карпине:
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