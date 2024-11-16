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«Такие игры приносят пользу». Колосков — о матче сборной России с Брунеем

«Такие игры приносят пользу». Колосков — о матче сборной России с Брунеем
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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о товарищеском матче сборной России с Брунеем (11:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Окончен
11 : 0
Бруней
1:0 Обляков – 1'     2:0 Отман – 7'     3:0 Морозов – 10'     4:0 Обляков – 28'     5:0 Садулаев – 48'     6:0 Кривцов – 57'     7:0 Мусаев – 62'     8:0 Мостовой – 67'     9:0 Черников – 73'     10:0 Батраков – 79'     11:0 Адамов – 88'    

«Сейчас такая ситуация, что мы не выбираем соперника, а играем с теми, кто соглашается. Я воспринимаю всё так, как есть. Да, Бруней, но был полный стадион болельщиков и атмосфера праздника: гимны, флаги, народ радуется, большое количество голов. Главное, чтобы был праздник. Спортивную часть сейчас не изменишь. Всем бы хотелось, чтобы играли с Бразилией, Германией и Англией, но это будет нескоро. Такие игры приносят пользу для футболистов, для рейтинга, для зрителей.

Не надо забывать, что эти матчи в структуре международного календаря и идут в зачёт ФИФА. Лишний раз подтверждается, что РФС является полноправным членом ФИФА. Не вижу никаких отрицательных мотивов — только положительные», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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