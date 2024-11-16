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«Уфа» победила «Сокол» в 19-м туре Первой лиги

«Уфа» победила «Сокол» в 19-м туре Первой лиги
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Завершился матч между «Уфой» и саратовским «Соколом» в рамках 19-го тура Первой лиги (ФНЛ). Победу одержали уфимцы со счётом 2:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 19-й тур
16 ноября 2024, суббота. 13:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
2 : 0
Сокол
Саратов
1:0 Анисимов – 49'     2:0 Агеян – 58'    

Встреча команд проходила на домашнем стадионе победителей встречи в Уфе. Бригаду арбитров возглавил Антон Анопа (Благовещенск). У хозяев поля отличились Андрей Анисимов на 49-й минуте и Мигран Агеян на 58-й минуте.

Таким образом, «Уфа» занимает 14-е место в турнирной таблице Первой лиги. В активе у клуба 20 очков. Саратовский «Сокол» расположился следом — на 15-м месте. У команды в запасе 19 очков. Лидером таблицы остаётся московское «Торпедо», в активе у клуба 36 очков в 18 турах.

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