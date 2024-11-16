Капитан сборной Косова высказался о политических провокациях на матче с Румынией

Защитник и капитан сборной Косова Амир Ррахмани высказался о матче группового этапа Лиги наций с Румынией (0:0), приостановленном по причине нежелания гостей доигрывать его из-за провокаций со стороны трибун с румынскими болельщиками.

«Были постоянные выкрикивания «Сербия, Косово». Это продолжалось на протяжении 90 минут. В компенсированное время начались кричалки с другими словами, которые я не хочу повторять, потому что это позор.

Мы обратились к рефери, но он ничего не сделал. Во второй раз он не захотел нас слушать. После третьего раза я сказал ему, что мы уходим, потому что происходящее неправильно. После этого фанаты разошлись ещё больше и продолжили скандировать «Сербия, Косово». Вот почему было принято решение больше не выходить на поле. УЕФА должен принять решение, потому что мы – футболисты, мы здесь, чтобы представлять свой народ, свою страну, у которой тяжёлое прошлое», — приводит слова Ррахмани KOHA.

Материалы по теме Сборная Косова отказалась доигрывать матч с Румынией в Лиге наций из-за провокаций

Самые скандальные футболисты в истории: