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Капитан сборной Косова высказался о политических провокациях на матче с Румынией

Капитан сборной Косова высказался о политических провокациях на матче с Румынией
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Защитник и капитан сборной Косова Амир Ррахмани высказался о матче группового этапа Лиги наций с Румынией (0:0), приостановленном по причине нежелания гостей доигрывать его из-за провокаций со стороны трибун с румынскими болельщиками.

Лига наций УЕФА . Лига С. Группа 2. 5-й тур
15 ноября 2024, пятница. 22:45 МСК
Румыния
Остановлен
0 : 0
Косово

«Были постоянные выкрикивания «Сербия, Косово». Это продолжалось на протяжении 90 минут. В компенсированное время начались кричалки с другими словами, которые я не хочу повторять, потому что это позор.

Мы обратились к рефери, но он ничего не сделал. Во второй раз он не захотел нас слушать. После третьего раза я сказал ему, что мы уходим, потому что происходящее неправильно. После этого фанаты разошлись ещё больше и продолжили скандировать «Сербия, Косово». Вот почему было принято решение больше не выходить на поле. УЕФА должен принять решение, потому что мы – футболисты, мы здесь, чтобы представлять свой народ, свою страну, у которой тяжёлое прошлое», — приводит слова Ррахмани KOHA.

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