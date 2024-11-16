На матч сборной России с Сирией реализовали 30 тыс. билетов — источник

30 тыс. билетов реализовали на товарищеский матч между национальными командами России и Сирии. Об этом сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на департамент мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС.

Матч Россия — Сирия пройдёт на стадионе «Волгоград Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

Вчера, 15 ноября, подопечные Валерия Карпина разгромили брунейскую национальную команду со счётом 11:0. Встреча прошла на стадионе «ФК Краснодар». В матче с Брунеем сборная России установила собственный рекорд по количеству голов в одном матче. До этого российская национальная команда забивала максимум девять мячей в одной встрече, что произошло в 2019 году в игре отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с Сан-Марино.