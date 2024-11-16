Колосков: наш болельщик знает сирийских спортсменов? Надо смотреть на сборную России

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о том, что сборная Сирии приедет на товарищеский матч с Россией без семи основных игроков.

«Не мне комментировать состав сборной Сирии. Это должны комментировать люди из РФС — они подписывали контракт. Я понятия не имею, кто в Сирии основной игрок, а кто нет. Кто приедет, тот и приедет. Наш болельщик знает сирийских спортсменов? Не надо искать негатив. Надо смотреть на нашу команду. Надо радоваться, когда забивают красивые голы, как это сделал Батраков», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, игра состоится 19 ноября в Волгограде, стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.