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Колосков: наш болельщик знает сирийских спортсменов? Надо смотреть на сборную России

Колосков: наш болельщик знает сирийских спортсменов? Надо смотреть на сборную России
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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о том, что сборная Сирии приедет на товарищеский матч с Россией без семи основных игроков.

НБА — регулярный чемпионат
13 марта 2025, четверг. 03:00 МСК
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Кто победит в основное время?
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«Не мне комментировать состав сборной Сирии. Это должны комментировать люди из РФС — они подписывали контракт. Я понятия не имею, кто в Сирии основной игрок, а кто нет. Кто приедет, тот и приедет. Наш болельщик знает сирийских спортсменов? Не надо искать негатив. Надо смотреть на нашу команду. Надо радоваться, когда забивают красивые голы, как это сделал Батраков», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, игра состоится 19 ноября в Волгограде, стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

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