Павлюченко — о Батракове и Глушенкове: если есть предложение по Европе, надо ехать

Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко высказался, стоит ли полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову и нападающему «Зенита» Максиму Глушенкову продолжать карьеру в европейских клубах.

«Стоит ли Батракову и Глушенкову уезжать в европейские чемпионаты? Куда? В Испанию? Как Захарян? Ну и что, что он уехал? Что дальше? Он там ярко выступает, играет? Может, у них получится лучше? Ну, дай бог, я не знаю.

Моё мнение: если есть реальное предложение, надо ехать. Назад в Россию всегда можно будет вернуться. Надо попробовать. Я в такой же ситуации был. Я поехал, попробовал, и я об этом не жалею. Повторюсь: будет реальное предложение – надо ехать», – приводит слова Павлюченко Metaratings.