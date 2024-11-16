Защитник «Зенита» Чистяков: обидно было проиграть «Фенербахче»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал итоги товарищеского матча с турецким «Фенербахче» (1:2).

«Обидно было проиграть «Фенербахче». Мы стараемся выкладываться в каждом матче, играть на свой максимум, показывать лучший результат. Эта встреча — не исключение. Мы играли на победу, но понимали, какой перед нами соперник. Если это товарищеская игра, счёт может быть в каких-то случаях второстепенным. Главное, что ребята, которые меньше играют, получили нагрузку», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

На 20-й минуте счёт в матче открыл нападающий турецкого клуба Дженк Тосун. На 35-й минуте гостям удалось сравнять счёт, гол забил Александр Ерохин. На перерыв команды ушли при ничейном результате 1:1. Во втором тайме хозяева выглядели лучше и сумели второй раз за матч выйти вперёд. Гол на свой счёт на 63-й минуте записал защитник «Фенербахче» Левент Мерджан.