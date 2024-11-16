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Каманцев высказался об идее правления РПЛ направить в РФС анализ системы судейства

Каманцев высказался об идее правления РПЛ направить в РФС анализ системы судейства
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Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев прокомментировал идею правления Российской Премьер-Лиги (РПЛ) направить в РФС анализ системы судейства.

«Только приветствую желание коллег из РПЛ поделиться идеями, которые могли бы помочь в совершенствовании системы судейства, с уважением отношусь к тому, что клубы готовы поделиться своим видением. Поскольку коллеги пока лишь объявили о намерении направить документ в исполком, я ещё не в курсе того, что именно они хотят предложить, на чём будет строиться их анализ ситуации.

На данном этапе могу только сказать, что глубоко проработанные и системные предложения подразумевают серьёзное погружение во все детали работы судей, которые доступны только в рамках ежедневной работы департамента, но свежий взгляд со стороны всегда полезен», — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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