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В РФС объяснили, зачем сборной России нужны матчи с такими соперниками, как Бруней

В РФС объяснили, зачем сборной России нужны матчи с такими соперниками, как Бруней
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов объяснил, зачем национальной команде нужны матчи с такими соперниками, как Бруней. Напомним, вчера, 15 ноября, подопечные Валерия Карпина разгромили Бруней со счётом 11:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Окончен
11 : 0
Бруней
1:0 Обляков – 1'     2:0 Отман – 7'     3:0 Морозов – 10'     4:0 Обляков – 28'     5:0 Садулаев – 48'     6:0 Кривцов – 57'     7:0 Мусаев – 62'     8:0 Мостовой – 67'     9:0 Черников – 73'     10:0 Батраков – 79'     11:0 Адамов – 88'    

«Я думаю, что атмосфера матча на стадионе в Краснодаре, а до этого в Москве и Волгограде лучше всего отвечают на этот вопрос. Матчи национальной команды — это праздник для болельщиков нашей страны и дополнительная ответственность — для футболистов и тренеров. Плюс, что немаловажно, международные матчи нашей команды идут в зачёт официального рейтинга ФИФА, где нам даже в эпоху отстранения от официальных соревнований удаётся оставаться в четвёртом десятке сильнейших команд планеты из более чем 200», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

В товарищеском матче с Брунеем сборная России установила собственный рекорд по количеству голов в одном матче. До этого российская национальная команда забивала максимум девять мячей в одной встрече, что произошло в 2019 году в игре отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с Сан-Марино.

19 ноября сборная России проведёт товарищеский матч с Сирией. Игра пройдёт на стадионе «Волгоград Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

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