В РФС объяснили, зачем сборной России нужны матчи с такими соперниками, как Бруней

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов объяснил, зачем национальной команде нужны матчи с такими соперниками, как Бруней. Напомним, вчера, 15 ноября, подопечные Валерия Карпина разгромили Бруней со счётом 11:0.

«Я думаю, что атмосфера матча на стадионе в Краснодаре, а до этого в Москве и Волгограде лучше всего отвечают на этот вопрос. Матчи национальной команды — это праздник для болельщиков нашей страны и дополнительная ответственность — для футболистов и тренеров. Плюс, что немаловажно, международные матчи нашей команды идут в зачёт официального рейтинга ФИФА, где нам даже в эпоху отстранения от официальных соревнований удаётся оставаться в четвёртом десятке сильнейших команд планеты из более чем 200», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

В товарищеском матче с Брунеем сборная России установила собственный рекорд по количеству голов в одном матче. До этого российская национальная команда забивала максимум девять мячей в одной встрече, что произошло в 2019 году в игре отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с Сан-Марино.

19 ноября сборная России проведёт товарищеский матч с Сирией. Игра пройдёт на стадионе «Волгоград Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

Как сборная России играет при Карпине: