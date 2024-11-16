«Мы — играем, они — учатся играть». Игнатьев — о матче сборной России с Брунеем

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о товарищеском матче российской национальной команды с Брунеем (11:0).
«У меня не было особой внутренней страсти и горения при просмотре матча сборной России с Брунеем, как это обычно бывает в играх национальной команды: как это будет выглядеть, какой будет результат, кто будет лучший. Я понимал, что здесь будет лёгкая прогулка, по всему тому, как у нас была информация о сборной Брунея.
В этом матче я больше смотрел, за счёт чего наши ребята их обыграют и насколько это будет поучительно для сборной России. В остальном понятно, что мы — играем, они — учатся играть. Второй тайм мне больше понравился с точки зрения построения командных и групповых взаимодействий. Мы более чётко контролировали ситуацию и быстрее передавали мяч. Подобные игры носят тренировочный эффект. Это как на сборах, когда играешь и знаешь, что выиграешь. Но другое дело — как это будет сделано и за счёт чего», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Как сборная России играет при Карпине:
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