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Стали известны два гранда, сделавшие конкретные предложения по Жонатану Та

Стали известны два гранда, сделавшие конкретные предложения по Жонатану Та
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28-летний центральный защитник «Байера» Жонатан Та не будет продлевать трудовое соглашение с леверкузенским клубом, заканчивающееся грядущим летом. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на текущий момент у немецкого футболиста есть два конкретных варианта для перехода летом 2025 года в качестве свободного агента: «Бавария» и «Барселона». С высокой вероятностью Та выберет именно один из этих клубов. При этом защитник остаётся в поле зрения мадридского «Реала», а также ведущих итальянских команд, таких как «Интер».

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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