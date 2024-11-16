Геркус — о сборной России: играть лучше, чем тренироваться

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением об игровом уровне нынешних соперников сборной России.

«У сборной России выбор соперников был невелик, поэтому, как говорится, за неимением гербовой, пишем на простой. Играть лучше, чем просто тренироваться», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Вчера, 15 ноября, российская национальная команда победила Бруней со счётом 11:0, установив собственный рекорд по количеству голов в одной встрече. 19 ноября сборная России проведёт товарищеский матч с Сирией. Игра пройдёт на стадионе «Волгоград Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

Материалы по теме В РФС объяснили, зачем сборной России нужны матчи с такими соперниками, как Бруней

Как сборная России играет при Карпине: