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Председатель ЭСК Каманцев: сейчас мы лучше всех понимаем свои проблемы

Председатель ЭСК Каманцев: сейчас мы лучше всех понимаем свои проблемы
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Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев рассказал, как устроена работа Экспертно-судейской комиссии (ЭСК).

«Мы ведём статистику и анализируем действия арбитров после каждого тура. Это даёт нам возможность видеть ситуацию в динамике. Подводим итоги мы раз в полгода, на их основе готовим регулярный доклад для президента РФС по ситуации в судействе. Естественно, по результатам видим не только плюсы, но и минусы в своей работе, вносим коррективы, принимаем кадровые и организационные решения. В том числе благодаря регулярному анализу мы понимаем, что отдельные параметры и направления, заложенные в 2019 году в стратегии по развитию судейства, оказались не самыми эффективными.

Думаю, сейчас мы лучше всех понимаем свои проблемы, так как обладаем всей информацией, но необходимо понимать, что при разработке предложений по их устранению следует исходить из реального располагаемого людского ресурса», — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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