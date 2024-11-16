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«Реал» намерен покупать больше испанцев для повышения своего престижа в сборной — Relevo

«Реал» намерен покупать больше испанцев для повышения своего престижа в сборной — Relevo
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В мадридском «Реале» обеспокоены снижением уровня представительства игроков «Королевского клуба» в сборной Испании в последние годы. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, в стане «сливочных» выступают за более активное подписание контрактов именно с испанскими футболистами. В «Реале» рассматривают варианты, как с приобретением уже действующих игроков «Фурия Роха», так и молодых футболистов, которые могут быть вызваны в национальную команду в будущем.

В испанском гранде признают эффективность стратегии с покупкой талантливых иностранных игроков, однако его руководителям не нравится, что из нынешнего состава «Реала» вызов с сборную Испании на регулярной основе получал только защитник Даниэль Карвахаль, недавно получивший тяжёлую травму.

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