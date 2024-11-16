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Павел Каманцев: если клубы будут довольны судейством, это сродни высадке инопланетян

Павел Каманцев: если клубы будут довольны судейством, это сродни высадке инопланетян
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Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) и Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) Павел Каманцев отреагировал на недовольства российских клубов судейством.

«Судейство в футболе было и будет поводом для спекуляций, обсуждений и шума в прессе. Что касается реакции, то и я, и тем более Мажич, работавший на высочайшем уровне в Лиге чемпионов и на чемпионатах мира и Европы, давно привыкли к давлению и не оцениваем слова и действия руководителей клубов на основании эмоций. Если когда-то настанет момент, при котором все клубы будут довольны судейством, это будет сродни высадке инопланетян или как минимум снегопаду в июле», — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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