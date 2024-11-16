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Председатель ЭСК Каманцев: нашим последователям повезёт куда больше, чем нам

Председатель ЭСК Каманцев: нашим последователям повезёт куда больше, чем нам
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Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) и Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) Павел Каманцев рассказал о работе комиссии.

«Любая стратегия – это не догма, спокойно относимся к тому, что реальность вносит свои коррективы в нашу работу. Также важно учитывать, что в 2019 году нам никто не передавал никакой аналитики или массива данных за предыдущие годы работы судейского корпуса, не было никаких документов, по которым можно было бы оценивать целеполагание в судействе, задачи, которые удалось или не удалось решить.

Поэтому системный анализ возможен только начиная с 2019 года, а выводы по более ранним периодам мы можем делать только на основе субъективных ощущений. В этом смысле нашим последователям повезёт куда больше, чем нам, так как набор накопленных данных довольно существенный», — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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