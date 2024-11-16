Экс-тренер олимпийской сборной Ирака Игнатьев рассказал, в какой футбол играет Сирия

Бывший тренер олимпийской сборной Ирака Борис Игнатьев высказался об игре сборной Сирии в преддверии товарищеского матча с национальной командой России.

«Когда я работал в Ираке, мы играли с Сирией. Это были достаточно боевые команды, но не особо умелые. Они находились на достаточно хорошем духовом уровне. Их матчи проводились на огромном желании. У нас была команда намного сильнее, но мы с трудом их одолели со счётом 3:1. У Сирии явно не хватало мастерства, зато боевитости и желания было очень много. Думаю, если Сирия по-настоящему готова к игре с нашей сборной, это будет матч гораздо серьёзнее, чем с Брунеем», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, встреча сборных Сирии и России состоится 19 ноября в Волгограде. Стартовый свисток прозвучит в 19:30.