Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Венгрия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер олимпийской сборной Ирака Игнатьев рассказал, в какой футбол играет Сирия

Экс-тренер олимпийской сборной Ирака Игнатьев рассказал, в какой футбол играет Сирия
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер олимпийской сборной Ирака Борис Игнатьев высказался об игре сборной Сирии в преддверии товарищеского матча с национальной командой России.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Россия
Не начался
Сирия
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Когда я работал в Ираке, мы играли с Сирией. Это были достаточно боевые команды, но не особо умелые. Они находились на достаточно хорошем духовом уровне. Их матчи проводились на огромном желании. У нас была команда намного сильнее, но мы с трудом их одолели со счётом 3:1. У Сирии явно не хватало мастерства, зато боевитости и желания было очень много. Думаю, если Сирия по-настоящему готова к игре с нашей сборной, это будет матч гораздо серьёзнее, чем с Брунеем», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, встреча сборных Сирии и России состоится 19 ноября в Волгограде. Стартовый свисток прозвучит в 19:30.

Материалы по теме
Газзаев: Бруней и Сирия не те соперники, но сборная должна жить
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android