Проблемы с интернетом в Грозном помешали трансляции матча «Алания» — «Ротор»
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Трансляция матча 19-го тура Первой лиги (ФНЛ) между «Аланией» и «Ротором» была прервана из-за проблем с интернетом в Грозном.
Россия — Мелбет Первая лига . 19-й тур
16 ноября 2024, суббота. 15:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
1 : 3
Ротор
Волгоград
0:1 Касимов – 11' 0:2 Лаврищев – 17' 0:3 Мальцев – 34' 1:3 Багаев – 90+2'
Удаления: Татаев – 89' / нет
«Уважаемые подписчики, к сожалению, трансляция матча «Алания» — «Ротор» задерживается из-за проблем с интернетом в Грозном.
В свою очередь, мы делаем всё возможное, чтобы исправить технические неполадки. Как только восстановится стабильное подключение — сразу же проинформируем вас», — говорится в сообщении телеграм-канала Первой лиги.
Напомним, матч стартовал сегодня, 16 ноября, в 15:00 мск на стадионе Султана Билимханова в Грозном. Главным арбитром встречи выступает Константин Аверьянов (Санкт-Петербург).
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