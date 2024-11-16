Проблемы с интернетом в Грозном помешали трансляции матча «Алания» — «Ротор»

Трансляция матча 19-го тура Первой лиги (ФНЛ) между «Аланией» и «Ротором» была прервана из-за проблем с интернетом в Грозном.

«Уважаемые подписчики, к сожалению, трансляция матча «Алания» — «Ротор» задерживается из-за проблем с интернетом в Грозном.

В свою очередь, мы делаем всё возможное, чтобы исправить технические неполадки. Как только восстановится стабильное подключение — сразу же проинформируем вас», — говорится в сообщении телеграм-канала Первой лиги.

Напомним, матч стартовал сегодня, 16 ноября, в 15:00 мск на стадионе Султана Билимханова в Грозном. Главным арбитром встречи выступает Константин Аверьянов (Санкт-Петербург).