Гвардиола достиг соглашения о новом контракте с «Манчестер Сити» — Football Insider

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола достиг соглашения о продлении контракта с «горожанами» до 2026 года. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, после новых переговоров между сторонами эта сделка является завершённой на 99%. В скором времени должно состояться официальное объявление о пролонгации контракта Гвардиолой с клубом.

Испанский специалист был назначен на пост главного тренера английского клуба в 2016 году. Действующее трудовое соглашение Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2025 года. Под руководством 53-летнего специалиста «горожане» шесть раз становились чемпионами Англии, а также выигрывали Лигу чемпионов.

Материалы по теме Издание Goal объяснило неудачи «Манчестер Сити», выделив шесть проблем команды Гвардиолы

Гвардиола поддерживает «Бостон» в финале НБА: