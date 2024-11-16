Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Венгрия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола достиг соглашения о новом контракте с «Манчестер Сити» — Football Insider

Гвардиола достиг соглашения о новом контракте с «Манчестер Сити» — Football Insider
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола достиг соглашения о продлении контракта с «горожанами» до 2026 года. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, после новых переговоров между сторонами эта сделка является завершённой на 99%. В скором времени должно состояться официальное объявление о пролонгации контракта Гвардиолой с клубом.

Испанский специалист был назначен на пост главного тренера английского клуба в 2016 году. Действующее трудовое соглашение Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2025 года. Под руководством 53-летнего специалиста «горожане» шесть раз становились чемпионами Англии, а также выигрывали Лигу чемпионов.

Материалы по теме
Издание Goal объяснило неудачи «Манчестер Сити», выделив шесть проблем команды Гвардиолы

Гвардиола поддерживает «Бостон» в финале НБА:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android