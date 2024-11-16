Чистяков: было очень интересно сыграть против «Фенербахче» из-за Моуринью

Центральный защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился впечатлениями от матча с «Фенербахче» (2:1), который состоялся в рамках Winline Суперсерии.

«Думаю, любой скажет, что это придавало интерес. Лично мне было очень интересно сыграть против «Фенербахче» в том числе из-за Моуринью. Это мэтр, особенный тренер в нашем виде спорта», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Голом в составе российской команды отметился полузащитник Александр Ерохин. У «Фенербахче» точные удары на счету Дженка Тосуна и Левента Мерджана, в обоих случаях голевая передача на счету сербского полузащитника турецкой команды Душана Тадича.

Материалы по теме Сергей Семак оценил игру «Зенита» в матче с «Фенербахче»

Самые титулованные футбольные клубы России: