Чистяков: было очень интересно сыграть против «Фенербахче» из-за Моуринью
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Центральный защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился впечатлениями от матча с «Фенербахче» (2:1), который состоялся в рамках Winline Суперсерии.
Товарищеские матчи (клубы) — 2024
15 ноября 2024, пятница. 20:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
1:0 Тосун – 20' 1:1 Ерохин – 35' 2:1 Мерджан – 63'
«Думаю, любой скажет, что это придавало интерес. Лично мне было очень интересно сыграть против «Фенербахче» в том числе из-за Моуринью. Это мэтр, особенный тренер в нашем виде спорта», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.
Голом в составе российской команды отметился полузащитник Александр Ерохин. У «Фенербахче» точные удары на счету Дженка Тосуна и Левента Мерджана, в обоих случаях голевая передача на счету сербского полузащитника турецкой команды Душана Тадича.
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