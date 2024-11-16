ЖФК «Спартак» стал бронзовым призёром Суперлиги, сыграв вничью с «Локомотивом» в 26-м туре

Завершился матч 26-го, заключительного тура женской Суперлиги, в котором встречались московские «Локомотив» и «Спартак». Игра проходила на стадионе «Сапсан Арена». В качестве главного арбитра встречи выступила Александра Пономарёва. Матч закончился со счётом 0:0.

После 24 матчей Суперлиги красно-белые и железнодорожники набрали по 50 очков, однако «Спартак» занял третье место за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Сегодня, 16 ноября, в очном матче между «Зенитом» и ЦСКА будет выявлен чемпион нынешнего розыгрыша Суперлиги. Встреча состоится на стадионе «Смена». Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 по московскому времени.