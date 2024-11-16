ЖФК «Спартак» стал бронзовым призёром Суперлиги, сыграв вничью с «Локомотивом» в 26-м туре
Поделиться
Завершился матч 26-го, заключительного тура женской Суперлиги, в котором встречались московские «Локомотив» и «Спартак». Игра проходила на стадионе «Сапсан Арена». В качестве главного арбитра встречи выступила Александра Пономарёва. Матч закончился со счётом 0:0.
Россия - Суперлига (ж) . 26-й тур
16 ноября 2024, суббота. 14:30 МСК
Локомотив (ж)
Москва
Окончен
0 : 0
Спартак (ж)
Москва
После 24 матчей Суперлиги красно-белые и железнодорожники набрали по 50 очков, однако «Спартак» занял третье место за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.
Сегодня, 16 ноября, в очном матче между «Зенитом» и ЦСКА будет выявлен чемпион нынешнего розыгрыша Суперлиги. Встреча состоится на стадионе «Смена». Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 по московскому времени.
Россия - Суперлига (ж) . 26-й тур
16 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
1-й тайм
0 : 0
ЦСКА (ж)
Москва
Комментарии
- 16 ноября 2024
-
17:15
-
17:15
-
17:10
-
17:05
-
17:01
-
17:01
-
16:57
-
16:57
-
16:54
-
16:50
-
16:35
-
16:31
-
16:20
-
16:20
-
16:17
-
16:16
-
16:11
-
16:01
-
16:00
-
16:00
-
15:45
-
15:41
-
15:30
-
15:26
-
15:16
-
15:15
-
15:09
-
15:05
-
15:00
-
14:55
-
14:50
-
14:43
-
14:31
-
14:22
-
14:19