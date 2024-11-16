Стало известно, почему Араухо стал ближе к продлению контракта с «Барселоной»

В «Барселоне» считают, что центральный защитник Рональд Араухо продлит контракт с клубом, заканчивающийся летом 2026 года. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, стороны вели переговоры о переподписании трудового соглашения ещё в минувшем сезоне, однако им не удалось договориться из-за взаимного недоверия. В клубе считали, что Араухо хочет перейти в другую команду. В свою очередь, в окружении игрока считали, что «Барселона» испытывает сильное желание продать его с целью урегулирования своих финансовых трудностей.

Решающее влияние на изменение ситуации оказал фактор нового главного тренера каталонского клуба Ханс-Дитера Флика, который заверил, что Араухо является важной частью его команды. Кроме того, у немецкого специалиста сложились хорошие личные отношения с уругвайским защитником.

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