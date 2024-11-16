«Надо реагировать». Игнатьев — о неполном основном составе Сирии на матч с Россией

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о неполном составе национальной команды Сирии в преддверии товарищеского матча с Россией. Встреча состоится 19 ноября.

«У нас должна быть реакция, что семь ключевых сирийских игроков не приедут на матч со сборной России. Это неуважение к сопернику и команде, которая пригласила к себе в гости сыграть хороший спарринг. А тут, оказывается, хотим — поедем, хотим — не поедем. На это надо отреагировать не сегодня, потому что уже поздновато, а в дальнейшем, когда наладятся все мировые связи. Надо поставить галочку на команде Сирии касательно дальнейшего взаимообмена», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.