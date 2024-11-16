Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Венгрия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ротор» в гостях обыграл «Аланию» в матче 19-го тура Первой лиги

«Ротор» в гостях обыграл «Аланию» в матче 19-го тура Первой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 19-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались владикавказская «Алания» и волгоградский «Ротор». Игра проходила на стадионе «имени Султана Билимханова» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступил Константин Аверьянов из Санкт-Петербурга. Матч закончился победой гостей со счётом 3:1.

Россия — Мелбет Первая лига . 19-й тур
16 ноября 2024, суббота. 15:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
1 : 3
Ротор
Волгоград
0:1 Касимов – 11'     0:2 Лаврищев – 17'     0:3 Мальцев – 34'     1:3 Багаев – 90+2'    
Удаления: Татаев – 89' / нет

В начале встречи счёт открыл полузащитник гостей Тимур Касимов. На 18-й минуте нападающий Дмитрий Лаврищев укрепил преимущество «Ротора». На 34-й минуте хавбек волгоградской команды Михаил Мальцев довёл счёт до разгромного. В компенсированное время защитник Алан Багаев отыграл один мяч «Алании».

«Ротор» занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 26 очков за 19 матчей. «Алания» заработала 18 очков и располагается на 17-й строчке. На первом месте находится московское «Торпедо», у которого 36 очков за 18 игр.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
Материалы по теме
Проблемы с интернетом в Грозном помешали трансляции матча «Алания» — «Ротор»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android