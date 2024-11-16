«Ротор» в гостях обыграл «Аланию» в матче 19-го тура Первой лиги

Завершился матч 19-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались владикавказская «Алания» и волгоградский «Ротор». Игра проходила на стадионе «имени Султана Билимханова» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступил Константин Аверьянов из Санкт-Петербурга. Матч закончился победой гостей со счётом 3:1.

В начале встречи счёт открыл полузащитник гостей Тимур Касимов. На 18-й минуте нападающий Дмитрий Лаврищев укрепил преимущество «Ротора». На 34-й минуте хавбек волгоградской команды Михаил Мальцев довёл счёт до разгромного. В компенсированное время защитник Алан Багаев отыграл один мяч «Алании».

«Ротор» занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 26 очков за 19 матчей. «Алания» заработала 18 очков и располагается на 17-й строчке. На первом месте находится московское «Торпедо», у которого 36 очков за 18 игр.

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