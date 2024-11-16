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Канчельскис: матч Россия — Бруней — это безобразие. Хватит издеваться над людьми!

Канчельскис: матч Россия — Бруней — это безобразие. Хватит издеваться над людьми!
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Экс-полузащитник сборной России и английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил идею проведения товарищеского матча сборной России с Брунеем (11:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Окончен
11 : 0
Бруней
1:0 Обляков – 1'     2:0 Отман – 7'     3:0 Морозов – 10'     4:0 Обляков – 28'     5:0 Садулаев – 48'     6:0 Кривцов – 57'     7:0 Мусаев – 62'     8:0 Мостовой – 67'     9:0 Черников – 73'     10:0 Батраков – 79'     11:0 Адамов – 88'    

«Я такие матчи, как Россия — Бруней, не комментирую. Напишите строчку: Россия обыграла Бруней 11:0, поздравляем! Спасибо! Ребята, хватит уже издеваться над людьми! Вас самим интересно было смотреть?

Давайте больше не будем такие игры устраивать. Я не знаю, чем думает федерация футбола. Наверное, лучше было бы сыграть с «Зенитом», «Спартаком», ЦСКА или «Краснодаром». Было бы другое сопротивление. Тогда можно было что-то сказать. Такое безобразие я не хочу комментировать», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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