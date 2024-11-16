Фабио Каннаваро: как партнёр в падел я не подошёл Мостовому

Бывший футболист «Реала» и сборной Италии Фабио Каннаваро рассказал о совместной игре в турнире международной серии Падел Лиги Легенд (LPL) — Winline LPL CUP с экс-игроком «Сельты» и российской национальной команды Александром Мостовым. Турнир состоялся в Москве сегодня, 16 ноября.

«Без всякого сомнения, я как партнёр не подошёл. Первый раз для меня, поэтому нужно относиться с пониманием. Я знаю этот вид спорта уже давно, но это был мой первый турнир. Падел — тяжёлый вид спорта. Для меня тем более. У меня в последнее время проблема с коленом», — передаёт слова Каннаваро корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.