Фабио Каннаваро ответил, планирует ли в дальнейшем участвовать в турнирах по паделу

Бывший футболист сборной Италии Фабио Каннаваро рассказал, планирует ли он в дальнейшем участвовать в соревнованиях по паделу.

«Буду ли я дальше участвовать в турнирах по паделу, зависит от моего колена. Мне всегда приятно встречаться с бывшими игроками. Будем надеяться», — передаёт слова Каннаваро корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ранее стало известно, что Каннаваро примет участие в турнире международной серии Падел Лиги Легенд (LPL), который состоится в Москве 16 ноября 2024 года. Падел Лига Легенд объединяет бывших профессиональных спортсменов из разных дисциплин, которые соревнуются в одном из самых быстроразвивающихся видов спорта в мире. Под эгидой LPL уже прошёл целый ряд турниров в Дубае, Мадриде, Париже, Риме, Барселоне и Майами. На основании результатов соревнований формируется рейтинг спортсменов. Победители московского турнира станут обладателями не только призового фонда, но и путёвки на гранд-финал в 2025 году.