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Каннаваро: Мостовой — великий талант, всегда было трудно с ним

Каннаваро: Мостовой — великий талант, всегда было трудно с ним
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Бывший футболист мадридского «Реала» и сборной Италии Фабио Каннаваро высказался об экс-игроке «Сельты», «Спартака» и российской национальной команды Александре Мостовом.

«Мостовой — великий талант, отличный противник. Всегда было трудно с ним. Хорошо, что в футболе мы имеем возможность встречать столько много друзей», — передаёт слова Каннаваро корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, Александр Мостовой выступал в составе «Сельты» с 1996 по 2004 год. За этот период он принял участие в 285 матчах во всех турнирах, в которых отметился 72 голами и 36 результативными передачами. В составе «Спартака» российский футболист провёл 142 матча во всех соревнованиях, в которых забил 48 голов и сделал две результативные передачи.

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