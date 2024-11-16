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Грузия – Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций УЕФА 2024-2025 начнётся в 20:00

Грузия — Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций начнётся в 20:00 мск
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Сегодня, 16 ноября, состоится матч 5-го тура группы 1 Лиги B Лиги наций УЕФА, в котором встретятся сборные Грузии и Украины. Игра пройдёт на стадионе «Батуми Арена» в Батуми (Грузия). В качестве главного арбитра встречи выступит Крис Кавана из Ланкашира (Англия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 1. 5-й тур
16 ноября 2024, суббота. 20:00 МСК
Грузия
Не начался
Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После четырёх туров группового этапа сборная Грузии набрала шесть очков и занимает второе место. Украина заработала четыре очка и располагается на четвёртой строчке. Также в этом квартете выступают сборные Албании (шесть очков) и Чехии (семь очков).

Календарь Лиги наций УЕФА
Турнирная таблица Лиги наций УЕФА
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