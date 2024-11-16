Грузия — Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций начнётся в 20:00 мск

Сегодня, 16 ноября, состоится матч 5-го тура группы 1 Лиги B Лиги наций УЕФА, в котором встретятся сборные Грузии и Украины. Игра пройдёт на стадионе «Батуми Арена» в Батуми (Грузия). В качестве главного арбитра встречи выступит Крис Кавана из Ланкашира (Англия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После четырёх туров группового этапа сборная Грузии набрала шесть очков и занимает второе место. Украина заработала четыре очка и располагается на четвёртой строчке. Также в этом квартете выступают сборные Албании (шесть очков) и Чехии (семь очков).