Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Венгрия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Малафеев: вратарь сборной Брунея навсегда запомнит матч с Россией

Малафеев: вратарь сборной Брунея навсегда запомнит матч с Россией
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший голкипер национальной команды России Вячеслав Малафеев высказался об игре вратаря сборной Брунея Джефри Сьяфик-бина, который пропустил 11 мячей в товарищеском матче с россиянами.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Окончен
11 : 0
Бруней
1:0 Обляков – 1'     2:0 Отман – 7'     3:0 Морозов – 10'     4:0 Обляков – 28'     5:0 Садулаев – 48'     6:0 Кривцов – 57'     7:0 Мусаев – 62'     8:0 Мостовой – 67'     9:0 Черников – 73'     10:0 Батраков – 79'     11:0 Адамов – 88'    

«Конечно, вратарь сборной Брунея навсегда запомнит матч с Россией. 11 пропущенных голов — это тот результат, который не забывается. Для вратаря такие игры могут быть очень тяжёлыми психологически. С одной стороны, ты понимаешь, что вряд ли можно что-то сделать, чтобы предотвратить поражение с таким разгромом. Но с другой — это вызывает чувство безысходности, особенно когда на поле есть разница в классе и ты не можешь ничего изменить.

У вратаря, как и у всех игроков, после таких матчей часто возникают мысли — что можно было бы сделать лучше, как избежать этих голов и так далее. Это тяжёлое испытание не только физически, но и морально», — приводит слова Малафеева «РБ Спорт».

19 ноября национальная команда России сыграет с Сирией в Волгограде.

Материалы по теме
Впервые простой заряд звучал так бесчеловечно. Краснодар надолго запомнит рекорд России
Впервые простой заряд звучал так бесчеловечно. Краснодар надолго запомнит рекорд России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android