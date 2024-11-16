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«Интер» объявил о продлении контракта с немецким защитником

«Интер» объявил о продлении контракта с немецким защитником
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Пресс-служба миланского «Интера» на своём официальном сайте объявила о продлении контракта с немецким центральным защитником Янном Биссеком. Новый контракт футболиста с «нерадзурри» рассчитан до 30 июня 2029 года.

23-летний игрок перешёл в «Интер» из датского «Орхуса» летом 2023 года. В нынешнем сезоне на счету Биссека 11 матчей за итальянский клуб во всех турнирах, в которых он не сумел отметиться результативными действиями. Защитник также имеет в своём активе восемь матчей за молодёжную сборную Германии. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

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