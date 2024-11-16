Чистяков: игра с «Фенербахче» была великолепная, соскучился по еврокубковой атмосфере

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о товарищеском матче с турецким «Фенербахче» (1:2). Игра состоялась вчера, 15 ноября, на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле (Турция).

«Игра была великолепная. Лично я соскучился по еврокубковой атмосфере. Мне кажется, мы играли хорошо. Конечно же, были ошибки — они бывают в каждом матче. Во втором тайме и мы, и они уже устали физически. У ребят реально сводило ноги. У меня тоже сводило в конце, но я старался, потому что была задача по максимуму доработать.

Атмосфера — топ. Соперник непростой, именитый, во главе с именитым тренером. Мне кажется, мы смотрелись достойно. Главное, что обошлись без травм и провели хороший спарринг», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.