Дмитрий Чистяков: Тадич и Костич — гранды «Фенербахче»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков выделил двух футболистов «Фенербахче» после товарищеского матча с турецким клубом (1:2). Игра состоялась вчера, 15 ноября, на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле (Турция).

«Когда мы играли с «Фенербахче», мне часто приходилось действовать против Тадича и Костича — они были на моём фланге. Выделю их в составе соперника. Они главные гранды этой команды, именитые футболисты», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Голом в составе российской команды отметился полузащитник Александр Ерохин. У «Фенербахче» точные удары на счету Дженка Тосуна и Левента Мерджана, в обоих случаях голевая передача на счету сербского полузащитника турецкой команды Душана Тадича.