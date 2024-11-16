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Тренер сборной Брунея Эутропио: готовы играть с основной командой «Краснодара»

Тренер сборной Брунея Эутропио: готовы играть с основной командой «Краснодара»
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Главный тренер национальной команды Брунея Винисиус Эутропио заявил, что его подопечные сыграют с «Краснодаром». Но, по его словам, пока нет понимания, какая именно это будет команда — основная под руководством главного тренера чёрно-зелёных Мурада Мусаева или «Краснодар-2».

«В понедельник нас ожидает игра против одной из команд «Краснодара», мы ждём и готовимся к этой игре. Но пока нет понимания, какая команда выйдет против нас. Мы готовы играть с любой, даже против первой команды», — приводит слова Эутропио «РБ Спорт».

Ранее была информация, что игра пройдёт 18 ноября в Краснодаре.

«Краснодар-2» выступает во Второй лиге. Команда занимает предпоследнее место, утратив шансы на попадание в Первую лигу. Основная команда чёрно-зелёных после 15 сыгранных матчей возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 37 очков.

Национальная команда Брунея занимает 184-е место в рейтинге ФИФА.

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