Тренер сборной Брунея Эутропио: готовы играть с основной командой «Краснодара»

Главный тренер национальной команды Брунея Винисиус Эутропио заявил, что его подопечные сыграют с «Краснодаром». Но, по его словам, пока нет понимания, какая именно это будет команда — основная под руководством главного тренера чёрно-зелёных Мурада Мусаева или «Краснодар-2».

«В понедельник нас ожидает игра против одной из команд «Краснодара», мы ждём и готовимся к этой игре. Но пока нет понимания, какая команда выйдет против нас. Мы готовы играть с любой, даже против первой команды», — приводит слова Эутропио «РБ Спорт».

Ранее была информация, что игра пройдёт 18 ноября в Краснодаре.

«Краснодар-2» выступает во Второй лиге. Команда занимает предпоследнее место, утратив шансы на попадание в Первую лигу. Основная команда чёрно-зелёных после 15 сыгранных матчей возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 37 очков.

Национальная команда Брунея занимает 184-е место в рейтинге ФИФА.