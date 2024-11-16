ЖФК «Зенит» — ЖФК ЦСКА: Чинчилья вывела хозяев поля вперёд на 34-й минуте

В эти минуты проходит матч 26-го тура женской Суперлиги, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Команды играют на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия «Зенита» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:00 мск.

На 34-й минуте нападающая «Зенита» Присцила Чинчилья вывела свою команду вперёд.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице женской Суперлиги. Команда набрала 65 очков за 23 матча. ЦСКА заработал 62 очка и располагается на второй строчке. Замыкает тройку лидеров соревнования московский «Спартак», набравший 50 очков в 24 встречах.

В минувшем туре «Зенит» победил «Звезду-2005» со счётом 2:1. ЦСКА обыграл «Локомотив» — 2:0.