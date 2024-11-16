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«Урал» одержал победу над «Енисеем» в сверхрезультативном матче 19-го тура Первой лиги

«Урал» одержал победу над «Енисеем» в сверхрезультативном матче 19-го тура Первой лиги
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Завершился матч 19-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и красноярский «Енисей». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена». Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Хозяева поля одержали победу со счётом 4:3.

Россия — Мелбет Первая лига . 19-й тур
16 ноября 2024, суббота. 16:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
4 : 3
Енисей
Красноярск
0:1 Мазурин – 9'     1:1 Бевеев – 11'     2:1 Мишкич – 22'     2:2 Ломакин – 40'     2:3 Ломакин – 70'     3:3 Секулич – 71'     4:3 Секулич – 75'    

Первый гол в матче был забит на 10-й минуте. Отличился нападающий «Енисея» Андрей Мазурин. Спустя две минуты защитник «Урала» Мингиян Бевеев сравнял счёт. На 21-й минуте хорватский полузащитник хозяев Даниэль Мишкич вывел свою команду вперёд. На 40-й минуте игрок гостей Александр Ломакин сравнял счёт, а на 70-й минуте оформил дубль. На 72-й минуте форвард хозяев Мартин Секулич сделал счёт 3:3. Победу «Уралу» принёс ещё один гол Секулича, забитый на 75-й минуте.

После этой победы в активе «Урала» стало 33 очка. «Шмели» располагаются на третьем месте. «Енисей» с 23 очками идёт 11-м.

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