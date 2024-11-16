«Урал» одержал победу над «Енисеем» в сверхрезультативном матче 19-го тура Первой лиги

Завершился матч 19-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и красноярский «Енисей». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена». Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Хозяева поля одержали победу со счётом 4:3.

Первый гол в матче был забит на 10-й минуте. Отличился нападающий «Енисея» Андрей Мазурин. Спустя две минуты защитник «Урала» Мингиян Бевеев сравнял счёт. На 21-й минуте хорватский полузащитник хозяев Даниэль Мишкич вывел свою команду вперёд. На 40-й минуте игрок гостей Александр Ломакин сравнял счёт, а на 70-й минуте оформил дубль. На 72-й минуте форвард хозяев Мартин Секулич сделал счёт 3:3. Победу «Уралу» принёс ещё один гол Секулича, забитый на 75-й минуте.

После этой победы в активе «Урала» стало 33 очка. «Шмели» располагаются на третьем месте. «Енисей» с 23 очками идёт 11-м.