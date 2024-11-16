Каманцев: коллеги из РПЛ придерживаются более системного подхода к судьям, чем болельщики

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) и Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) Павел Каманцев высказался о работе арбитров в Российской Премьер-Лиге.

— Если судить по тому, что представители клубов заявляли в прессе, их предложения будут касаться систематизации вопросов, связанных с оценками и наказаниями судей, также отмечается необходимость большей открытости, например, в вопросах назначений судей на матчи. Разве сейчас нет системы, в соответствии с которой принимаются решения по судьям?

— Давайте отвечу по порядку. Начнём с оценок и наказаний. Если смотреть на работу судьи глазами болельщика, то всё может выглядеть достаточно просто: если есть ошибка во время игры, то оценка должна быть снижена. Если ошибка была серьёзной и резонансной — судья должен быть наказан. Но это логика болельщика, который не может быть беспристрастным, не может и не должен быть погружен в детали работы судей.

Уверен, что коллеги из РПЛ, работающие в футболе много лет, всё же придерживаются более глубокого и системного подхода. Приведу аналогию с футболистами: если игрок промазал важный пенальти в решающий момент матча — болельщики будут его ругать. Если этот момент произошёл, например, в дерби между командами, борющимися за медали на решающей стадии первенства, — резонанс и негатив в отношении игрока будут ещё серьёзнее. В логике болельщика промазавший пенальти игрок точно сыграл плохо, а если команда из-за него лишилась медалей, — это повод для наказания, условного перевода во вторую команду. Но тренер, руководство клуба ситуацию оценивают иначе. Они учитывают то, в какой форме игрок находился, как он играл на протяжении всего матча: сколько пробежал, сколько сделал отборов, какое давление оказывал на соперников, как точно отдавал пасы, насколько обостряющими они были и многое, многое другое, в зависимости от позиции игрока и его задач в конкретном матче. И если игрок все 90 минут играл отлично, но не реализовал важный пенальти, то, да, он допустил ошибку, но в тренерской логике она не должна перечёркивать все другие полезные действия.

Аналогичная ситуация с работой судьи. Допустим, арбитр на протяжении игры принимал верные решения в сложных ситуациях, верно оценивал непростые эпизоды, везде успевал, но ошибся в одном из моментов. Да, есть факт ошибки, но оценивается не только этот момент, а работа судьи на протяжении всей игры. В этом и заключается системный подход к оценке работы арбитров, — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.