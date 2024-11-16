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Экс-тренер «Рубина» Шаронов: Кварацхелии нужно сделать следующий шаг, ему подойдёт АПЛ

Экс-тренер «Рубина» Шаронов: Кварацхелии нужно сделать следующий шаг, ему подойдёт АПЛ
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Экс главный тренер «Рубина» Роман Шаронов оценил игру хавбека итальянского «Наполи» Хвичи Кварацхелии, с которым он работал в казанском клубе.

– Я смотрю за Хвичей, но не контактирую с ним. Если увидимся, то поговорим. Он искренний парень. Я сам ему не пишу, только смотрю за ним. Понимаю, что сейчас ему пишет много других людей. Кварацхелия меняется, сейчас он не тот, что раньше. Я хочу, чтобы он дальше прогрессировал и играл в футбол. Он любит футбол, живёт им. Так что я рад за него.

– Можно сказать, что Хвича несколько раз менял свою игру за последние три года?
– Да, потому что он оказывался в разной среде. Сначала на него оказал большое влияние Лучано [Спаллетти], Хвича научился рациональности и стал лучше играть в обороне. Но для развития Хвиче надо сделать следующий шаг. Думаю, Англия подойдёт ему больше всего. Там прессинг, более интенсивный футбол. Именно там Хвича сможет прогрессировать. Это моё мнение. Может, ему самому больше нравится Испания, но мне кажется, что ему больше подойдёт АПЛ, — приводит слова Шаронова Metaratings.

В нынешнем сезоне Кварацхелия сыграл за клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 80 млн.

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