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Председатель ЭСК Каманцев: такой открытости в вопросах судейства не было никогда

Председатель ЭСК Каманцев: такой открытости в вопросах судейства не было никогда
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Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) и Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) Павел Каманцев заявил, что такой открытости в вопросах судейства не было никогда.

«Мы всегда готовы обсудить любые конструктивные предложения. Если мы говорим про открытость судей, то посмотрите, насколько она выросла по сравнению с периодом пять, а тем более 10 лет назад. По-моему, такой открытости в вопросах судейства не было никогда. Мы публикуем видео с разъяснениями по всем спорным моментам, судьи во время игры объявляют решения после просмотра VAR, мы регулярно общаемся с журналистами, комментаторами, клубами.

Понятно, что нет предела совершенству, но называть нас приверженцами закрытости было бы абсурдно. Я уверен, что люди, работающие в нашем футболе, понимают, что отсутствие рейтинга судей после каждого тура – точно не наша первостепенная проблема и не способ сделать работу судей эффективнее», — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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