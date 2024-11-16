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Канчельскис: Черчесов сделает всё, чтобы сборная Казахстана играла лучше

Канчельскис: Черчесов сделает всё, чтобы сборная Казахстана играла лучше
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Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о работе главного тренера национальной команды Казахстана Станислава Черчесова.

«Я не знаю, какие проблемы у Черчесова в Казахстане. Я же не работаю там. Наверное, не его команда и не страна. Вот и всё. Видимо, надо поменять место жительства и место работы. Бывает, что у кого-то в одной стране прёт и идёт фарт, а в другой стране этого нет.

Мы все прекрасно понимаем, что было в 2018 году. Там бы любой тренер мог сыграть и выйти с этой сборной в 1/8 финала. В Казахстане у Черчесова по-другому. В Венгрии Черчесов неплохо отработал. Есть много факторов в защиту Черчесова. Даже я могу их сказать, хотя я не его фанат.

Если бы Казахстан играл на искусственном поле в Астане, где оно безобразное, то был бы немножко другой результат. И там по-другому люди бы смотрели. Но опять же, если бы. Казахстан не страна Черчесова. Ему нужно поменять страну или уйти в клубную работу. Это уже работа агентов. Такие ситуации бывают. В любом случае я думаю, что он делает всё, чтобы сборная Казахстана играла и выглядела лучше», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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