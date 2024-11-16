«Изи катка». Игрок сборной России Кривцов высказался о разгроме Брунея

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Никита Кривцов прокомментировал разгромную победу российской национальной команды в товарищеском матче с Брунеем. Встреча завершилась со счётом 11:0.

«Описать матч с Брунеем песней? Не могу. Одним словом — прекрасно. Изи катка? Ну, конечно», — приводит слова Кривцова «РБ Спорт».

Отметим, что сборная России побила рекорд по количеству забитых мячей. Ранее национальная команда забила девять голов в 2019 году в рамках отборочного матча на Евро-2020 в игре со сборной Сан-Марино.

Напомним, с февраля 2022 года сборная России имеет возможность проводить только товарищеские матчи из-за решения об отстранении от официальных турниров со стороны руководства УЕФА и ФИФА.