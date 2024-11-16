«Изи катка». Игрок сборной России Кривцов высказался о разгроме Брунея
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Полузащитник «Краснодара» и сборной России Никита Кривцов прокомментировал разгромную победу российской национальной команды в товарищеском матче с Брунеем. Встреча завершилась со счётом 11:0.
Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Окончен
11 : 0
Бруней
1:0 Обляков – 1' 2:0 Отман – 7' 3:0 Морозов – 10' 4:0 Обляков – 28' 5:0 Садулаев – 48' 6:0 Кривцов – 57' 7:0 Мусаев – 62' 8:0 Мостовой – 67' 9:0 Черников – 73' 10:0 Батраков – 79' 11:0 Адамов – 88'
«Описать матч с Брунеем песней? Не могу. Одним словом — прекрасно. Изи катка? Ну, конечно», — приводит слова Кривцова «РБ Спорт».
Отметим, что сборная России побила рекорд по количеству забитых мячей. Ранее национальная команда забила девять голов в 2019 году в рамках отборочного матча на Евро-2020 в игре со сборной Сан-Марино.
Напомним, с февраля 2022 года сборная России имеет возможность проводить только товарищеские матчи из-за решения об отстранении от официальных турниров со стороны руководства УЕФА и ФИФА.
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