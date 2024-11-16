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Председатель ЭСК Каманцев назвал одну из важнейших задач в вопросе развития судейства

Председатель ЭСК Каманцев назвал одну из важнейших задач в вопросе развития судейства
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Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) и Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) Павел Каманцев высказался о нынешнем судействе в чемпионате России.

«На мой взгляд, прежде всего важно, чтобы клубам был понятен подход, которого мы придерживаемся в вопросах назначений. Например, одна из задач, которую мы должны решать – обеспечение профессионального развития арбитров, пополнение судейского корпуса молодыми кадрами. Она решается – мы видим всё больше молодых судей, в том числе на матчах РПЛ. Понятно, что это требует времени, обновить состав судей за несколько лет нереально, и свои «шишки» молодые арбитры должны набить, хотя всем клубам хотелось бы, чтобы это происходило не в их матчах. Другой момент – физическая форма арбитров.

Сейчас в вопросах физики требования к судьям намного выше, чем раньше, поэтому их кондиции постоянно замеряются и учитываются при назначениях, об этом мы постоянно говорим. Третий момент – качество судейства в последних матчах, психологическое состояние арбитров. Да, мы не объявляем об отстранениях, но всегда можно проследить хронологию назначений судей после игр, в которых были допущены ошибки. Все эти моменты разъясняются клубам и их руководителям, с которыми мы общаемся на постоянной основе», — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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