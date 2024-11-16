Главный тренер сборной Брунея обратился к владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому

Главный тренер сборной Брунея Винисиус Эутропио обратился к владельцу футбольного клуба «Краснодар» Сергею Галицкому. Вчера, 15 ноября, состоялся товарищеский матч брунейской национальной команды со сборной России (0:11).
«Мне настолько понравился стадион, что в день матча я рассказал об этом Гильерме. Он ответил, что арена входит в число пяти лучших в мире, среди футбольных. Вообще, я работал в клубах с классной инфраструктурой. У «Атлетико Паранаэнсе» 10 полей и два отеля, но Краснодар всё равно впечатлил. Гильерме рассказал мне про молодой клуб и про бизнесмена, который вложил много денег в футбол, преобразовав всё. Мне сказали, что этот человек болен. Нас так приняли, что мне хотелось пожелать ему здоровья. Просто передать ему слова поддержки и благодарности», — сказал Эутропио в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
- 16 ноября 2024
-
18:54
-
18:54
-
18:51
-
18:45
-
18:40
-
18:35
-
18:31
-
18:31
-
18:29
-
18:20
-
18:13
-
18:00
-
17:56
-
17:53
-
17:45
-
17:45
-
17:38
-
17:37
-
17:33
-
17:31
-
17:26
-
17:15
-
17:15
-
17:10
-
17:05
-
17:01
-
17:01
-
16:57
-
16:57
-
16:54
-
16:50
-
16:35
-
16:31
-
16:20
-
16:20