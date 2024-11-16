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Главный тренер сборной Брунея обратился к владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому

Главный тренер сборной Брунея обратился к владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому
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Главный тренер сборной Брунея Винисиус Эутропио обратился к владельцу футбольного клуба «Краснодар» Сергею Галицкому. Вчера, 15 ноября, состоялся товарищеский матч брунейской национальной команды со сборной России (0:11).

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Окончен
11 : 0
Бруней
1:0 Обляков – 1'     2:0 Отман – 7'     3:0 Морозов – 10'     4:0 Обляков – 28'     5:0 Садулаев – 48'     6:0 Кривцов – 57'     7:0 Мусаев – 62'     8:0 Мостовой – 67'     9:0 Черников – 73'     10:0 Батраков – 79'     11:0 Адамов – 88'    

«Мне настолько понравился стадион, что в день матча я рассказал об этом Гильерме. Он ответил, что арена входит в число пяти лучших в мире, среди футбольных. Вообще, я работал в клубах с классной инфраструктурой. У «Атлетико Паранаэнсе» 10 полей и два отеля, но Краснодар всё равно впечатлил. Гильерме рассказал мне про молодой клуб и про бизнесмена, который вложил много денег в футбол, преобразовав всё. Мне сказали, что этот человек болен. Нас так приняли, что мне хотелось пожелать ему здоровья. Просто передать ему слова поддержки и благодарности», — сказал Эутропио в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

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